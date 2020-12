Em sua página de rede social, o prefeito eleito César Andrade exaltou positivamente a viagem até Brasília e detalhou das conversas que manteve com alguns representantes da bancada federal do Acre. Junto com Zezinho Barbary, percorreram ministérios, a representação do Acre em brasília e foram recebidos por alguns parlamentares.

“Meus amigos, estou em Brasília junto com o Prefeito Zezinho Barbary, e nesta Terça-feira, 08 visitamos o Calha Norte onde fomos recebidos pelo Diretor do programa, o General Ubiratan Poty, onde acompanhei os projetos e obras que estão em andamento em nosso município e que daremos continuidade em nossa gestão. Fomos recebidos também pelo Senador Márcio Bittar (MDB), pelo Deputado Federal Alan Rick (DEM), pela Senhora Regina Maia, no Escritório da AMAC, e por vídeo chamada conversei com a Deputada Federal Perpétua Almeida (PCdoB)”. Detalhou o prefeito.

Ainda segundo César Andrade, sua ida a Brasília tem uma importância gigantesca para esse início de mandato, já que muitas decisões tomadas agora, podem refletir em um bom 2021.

“Nossa vinda em Brasília é em busca de recursos que devem ser destinados do Orçamento Geral da União para o nosso município. Está sendo uma agenda bastante produtiva, onde já colhemos grandes resultados que em breve serão anunciados. Pra mim é gratificante ser recebido pelos parlamentares justo pelo respeito ao trabalho que o Prefeito Zezinho Barbary fez em nossa cidade, e que eu e Guarsone Melo, o meu vice, daremos continuidade a partir de janeiro de 2021. Nossa administração será de compromisso e resultados, buscando recursos para transformar cada vez mais o nosso município” finalizou o prefeito eleito.