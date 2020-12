A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início a continuidade do recapeamento do Centro de Cruzeiro do Sul. A obra ocorre através de um Convênio firmado entre Município e Governo do Estado. Além do Centro da cidade, serão beneficiados alguns bairros com serviço de pavimentação e drenagem. O Prefeito Clodoaldo Rodrigues e o gerente local do Deracre Luciano Oliveira acompanharam o início dos serviços.

“Com essas parcerias só quem ganha é a população de Cruzeiro do Sul. O governador Gladson frisou que Deracre e Prefeitura serão uma só, e as parcerias serão sempre um só. Nós temos um ótimo diálogo para o desenvolvimento dos trabalhos”, enfatizou.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues frisou a importância dos serviços para cidade de Cruzeiro do Sul.

“O Governo do Estado do Acre, através do Deracre, que tem sido um parceiro fundamental para continuar com nossos serviços na cidade. Estamos concluindo esses serviços no centro da cidade, de recapeamento, para melhorar a infraestrutura no Centro da cidade. Juntos estamos construindo e melhorando os serviços no Centro e em bairros da cidade” destacou o prefeito.