O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, Janaína Negreiros, empossaram 271 novos servidores no quadro permanente, em 27 novas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

A convocação e contratação dos novos servidores deu-se, em caráter de urgência, pela necessidade da administração em não parar os serviços à sociedade pela falta de profissionais qualificados.

Ressalta-se que os 271 novos servidores que ingressam no quadro permanente do município de Cruzeiro do Sul substituirão os terceirizados que, até então prestavam serviços à saúde municipal.

O concurso público para 511 cargos iniciou na gestão do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro e, agora na gestão do Prefeito Clodoaldo Rodrigues, cerca de 420 aprovados, incluindo saúde e educação já foram contratados.

A conceituada médica infectologista Dr. Rita de Cássia descreveu o momento de posse como servidora da população cruzeirense da seguinte forma. “Escolhi Cruzeiro do Sul como cidade para viver e hoje está sendo empossada como médica infectologista é um momento muito especial para mim. Estou com muita vontade de trabalhar, pois sei da importância do meu trabalho para nossa população. Agradeço à Deus e a gestão por este momento.”, concluiu Rita de Cássia.

A microscopista Jennifer Rodrigues disse que está preparada para exercer a função a partir desta terça-feira, 08. “Estou muito feliz e preparada para a partir de amanhã iniciar minha nova função e profissão. Passamos por todas as etapas e aqui estamos realizando um sonho. Agradecemos ao ex-prefeito Ilderlei Cordeiro pela realização do concurso e agora, agradecemos ao prefeito Clodoaldo pela nossa posse no quadro permanente de servidores do município.” Finalizou Rodrigues.

Janaína Negreiros destacou a importância desses novos servidores na prestação de serviços à sociedade cruzeirense. “Hoje é um marco para a cidade de Cruzeiro do Sul, estamos empossando 271 novos servidores em 27 cargos que irão atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Isso só foi possível, graças a seriedade do nosso prefeito Clodoaldo com os recursos públicos que sempre tem pensado no melhor da população.”, disse a secretaria.

O prefeito Clodoaldo Rodrigues parabenizou cada servidor pela conquista pessoal e pediu empenho na nova empreitada. “Quero parabenizar cada um vocês que estão aqui, essa vaga é de vocês, vocês estudaram, esse concurso foi sério e sem falcatruas, então merecem estar aqui, cumpriram cada etapa, por isso, nada mais justo que hoje empossá-los como novos servidores públicos. Quero aqui enaltecer o esforço do ex-prefeito Ilderlei para a realização deste concurso. Meu conselho é que cada um de vocês se empenhem para dar o melhor de vocês a cada cidadão cruzeirense.”, finalizou.