“Só sei pedir votos e vender gasolina”, diz Petecão ao ser questionado sobre demora no protocolo de vacinação contra Covid-19

O senador Sergio Petecão (PSD) é 1º Secretário da Mesa Diretora do Congresso Nacional, um dos cargos mais relevantes da política brasileira e é no mínimo estranho não ter opinião ou crítica sobre o impasse do protocolo de vacinação em atraso no Brasil.