Buscando melhores resultados e eficiência dos trabalhos, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) realizou nesta sexta-feira, 4, a primeira oficina de planejamento junto à sua equipe de profissionais. Durante o encontro, ocorrido no espaço Afa Jardim, foi possível avaliar os pontos positivos e negativos do ano de 2020 e, ainda, elaborar estratégias de planejamento para início dos trabalhos em 2021.

Com dinâmicas de grupo e debates interativos, o secretário Ítalo Medeiros avaliou o evento de forma positiva, destacando o cumprimento de seu principal objetivo. “Esse planejamento é muito importante e se faz necessário para que possamos preparar nossas ações internas e executá-las da melhor forma no próximo ano. Fizemos uma avaliação para 2020 e temos outras expectativas para 2021 e precisamos estar bem alinhados com a nossa equipe. A oficina foi um sucesso e outros encontros deverão acontecer”, destacou Ítalo.

Só no último ano, a Secretaria de Infraestrutura, deu seguimento a mais de 50 obras que estavam paralisadas, construiu hospitais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, além de reformar e estender espaços em demais unidades de saúde pública em todo o estado. Revitalizou instituições e espaços públicos de responsabilidade do governo, garantiu a pavimentação ao entorno de escolas rurais, entre outros feitos que darão continuidade em 2021.

A oficina foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira, foram avaliados erros e acertos ocorridos neste ano e também os resultados, expostos números e dados, colhidas informações dos servidores, opiniões e propostas de melhorias.

“Na segunda etapa, exploramos as ações para o próximo ano, listando o que vai ser trabalhado, qual a melhor forma de executar o que foi planejado e assim dar seguimento aos trabalhos executando-os de maneira eficiente, evitando erros que possivelmente cometemos neste ano. Nada se faz sem planejamento e queremos oferecer um serviço de qualidade”, finalizou Alekchandra Lima, arquiteta e chefe do Departamento de Planejamento da Seinfra.