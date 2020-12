Rio Branco é a capital do país que tem hoje mais mulheres em cargos de primeiro escalão na administração municipal, conforme levantamento publicado em O GLOBO, na edição desse domingo, 06.

A reportagem destaca que a capital do Acre é comandada pela primeira vez por uma mulher, Socorro Neri (PSB), que assumiu o cargo de prefeita em 2018 após a renúncia de Marcus Alexandre (PT), que disputou sem sucesso o governo do estado. O texto destaca que ela foi derrotada na eleição para se manter no cargo, o que a própria Socorro Neri explica. Segundo ela, a misoginia é evidente na política. “Fui massacrada com ataques machistas (na campanha). É uma questão que tem que ser enfrentada, porque desencoraja a participação das mulheres de forma representativa para consolidar a democracia e políticas públicas de inclusão no país”.

Ao contrário do que mostra o quadro da reportagem, Rio Branco também tem representação de negros e pardos no primeiro escalão.

Finalmente, o texto aponta que essa representatividade não estará garantida no próximo mandato. Diz a reportagem: “Em Rio Branco, cidade que tem hoje a maior proporção de mulheres secretárias, Tião Bocalom afirmou, em nota, que os nomes serão escolhidos “baseados em competência” e não “por sexo”.

Confira o quadro da presença de mulheres nas administrações municipais