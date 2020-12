Rio Branco volta a ser destaque no cenário nacional, quando o tema é equilíbrio fiscal. Um estudo publicado pela Consultoria Tendências aponta que a capital do Acre apresenta a melhor situação fiscal entre todas as capitais dos estados brasileiros.

O levantamento classifica como em boa situação as cidades que obtiveram notas entre 6 e 8 pontos. Rio Branco é a única capital do país a receber nota acima de 9. A cidade administrada pela prefeita Socorro Neri obteve 9,06 pontos, sendo considerada pelo estudo como a cidade brasileira com melhor equilíbrio fiscal.

Indicadores

Para chegar a esses resultados, a Consultoria Tendências analisou seis indicadores foram analisados para se chegar às notas: endividamento, poupança corrente, liquidez, resultado primário, despesa com pessoal e encargos sociais e investimentos.

No ranking de situação muito boa da Consultoria estão, além de Rio Branco, estão Palmas (TO), Boa Vista (RR), Curitiba (PR), Porto Velho (RO), Vitória (ES), Aracaju (SE) e Manaus (AM). O estudo mostra ainda que Florianópolis (SC), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ) e Maceió (AL) são as capitais brasileiras com a pior situação fiscal.