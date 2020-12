Quadrilha é presa com 10 quilos de drogas na noite deste sábado (5) durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) no município de Senador Guiomard.

Essa foi a segunda apreensão de drogas da PRF durante o sábado. Após receber uma denúncia anônima, as polícias Rodoviária Federal e Militar encontraram 17 tabletes de cocaína escondidos em um carro, no Bairro José Moreira, em Brasileia, também no interior.

Sobre a apreensão em Senador Guiomard, a PRF-AC informou que os policiais de plantão receberam a informação de que dois veículos seguiam para a capital Rio Branco com drogas. A polícia montou a barreira e deu ordem de parada quando viu os suspeitos.

Durante a abordagem, os suspeitos ficaram nervosos e não sabiam dizer o motivo da viagem.

A equipe fez uma vistoria nos carros e achou dez quilos de cocaína dentro de uma mochila. Um dos suspeitos contou que comprou a droga na fronteira e contratou os demais para o ajudar no transporte até Rio Branco.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e levados para a delegacia de Polícia Civil da cidade.

Do G1 Acre