Na noite da última quinta-feira, 03, aconteceu a posse do novo Conselho Municipal de Políticas Esportivas de Cruzeiro do Sul, no espaço Jk requintes eventos.

A criação do Conselho representa um passo a mais na formação de novas perspectivas para o futuro do esporte de Cruzeiro do Sul. Segundo o secretário de cultura esporte e Lazer, Aldemir Maciel essa foi a última etapa que faltava para a criação do conselho, após quase 3 anos de discussões e reuniões com a classe esportiva.

“A posse do Conselho Municipal de Políticas Esportivas de Cruzeiro do sul é uma ferramenta fundamental nesse processo de construir políticas públicas para o esporte de forma séria e compartilhada entre a sociedade civil e o poder público. A próxima etapa é o Plano Municipal de Esporte, para fechar todo sistema municipal de esporte. A meta é que aconteça em até um ano. “

O Conselho Nacional de Esporte foi criado para fiscalizar e tem por objetivo buscar o desenvolvimento de programas que promovam a prática intensiva e planejada da atividade física para toda a população, além da melhoria do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do setor.

Segundo Samma Oliveira, Presidente do Conselho de esporte de Cruzeiro do Sul, a criação desse conselho concede maior força para lutar pelas políticas públicas que envolve o esporte em Cruzeiro do sul.

“O Conselho de Esportes nos permitirá lutarmos pelas políticas públicas e as melhorias no esporte da nossa cidade. O esporte é amplo e a implantação do Conselho fará com que busquemos cobrar dos nossos gestores a fomentação de todas as categorias esportivas em nossa cidade.