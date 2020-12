O prefeito Clodoaldo Rodrigues recebeu nesta segunda-feira, 07, na prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul o Superintendente da Caixa Econômica no Estado do Acre para assinarem o novo convênio entre as duas instituições que amplia o prazo para pagamentos de empréstimos consignados dos servidores públicos do município de Cruzeiro do Sul.

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, SISEM, Júlio César, destacou a importância da parceria entre Prefeitura e Caixa Econômica. “Quero agradecer à gestão municipal e a Caixa por mais esse benefício aos servidores municipais. Dessa forma, é possível planejarmos uma melhor qualidade de vida aos nossos familiares, realizarmos investimentos que venha melhorar nossas fontes de renda. ”

O prefeito Clodoaldo Rodrigues afirmou que o convênio foi assinado após o aval dos funcionários que gostaram da proposta feita pela instituição bancária. “Fomos procurados pela Caixa Econômica para fecharmos esse convênio, porém antes dessa assinatura procurei os servidores que deram aval positivo para que hoje possamos estar aqui assinando mais esse benefício aos nossos servidores. ”

De acordo com o prefeito esse tempo maior para quitação das parcelas dos consignados proporcionará maior instabilidade aos funcionários quitarem com seus compromissos junto à Caixa Econômica.