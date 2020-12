Por meio de denúncia à Secretaria de Segurança Pública, via Fundo Estadual de Segurança (Fundeseg), a Polícia Militar do Acre (PMAC) notificou um homem de 21 anos que promovia uma festa clandestina na noite do último sábado, 5, no km 97 da rodovia Transacreana, zona rural da capital.

A festa, na qual havia cobrança de um valor para a entrada, estava sem a devida Licença de Segurança. Identificado o responsável, foi solicitado que finalizasse o evento, conforme o parágrafo § 3º do Art 25 da Portaria 06/2020, que determina a autuação pela Polícia Militar, por oferecer risco à segurança pública.

O indivíduo foi notificado e pode receber multa entre 500,00 e 2.000,00 mil reais pela infração, que foi encaminhada para o Núcleo de Fiscalização do Fundeseg. O prazo para apresentar defesa é de cinco dias úteis.