A Comissão de Serviço Público da Assembleia Legislativa do Acre realiza amanhã (8) a partir das 8 horas uma audiência pública na plataforma digital para discutir a respeito do cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre. O autor do requerimento é o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) que também preside a Comissão.

Foram convidados para participarem do encontro os secretários de Estado, Paulo Cézar Santos, da Segurança Pública, e Ricardo Brandão, de Planejamento e Gestão, além da presença do representante da Casa Civil do Governo, José Ribamar Trindade.

O assunto a ser discutido é a garantia de convocação destes candidatos aprovados até fevereiro, como garantiu o governador Gladson Cameli, após um movimento feito pela Aleac no sentido de atender à reivindicação dos aprovados. Outro ponto a ser frisado no debate é a previsão de recursos no Orçamento do Estado para 2021 para a contratação destes novos policiais militares.

Além de Paulo Cézar, Trindade e Ricardo Brandão participam do encontro os representantes dos candidatos aprovados no concurso e o procurador-geral do Estado João Paulo Setti Aguiar.

Ainda esta semana a Aleac deve aprovar o Orçamento Geral do Estado, orçado em mais de R$ 7 bilhões.