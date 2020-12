O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB),vice- presidente da ALEAC, participou da entrega da primeira etapa do shopping aquiri. Uma importante obra para os camelôs da cidade de Rio Branco, capital do Acre.

A inauguração da primeira etapa do shopping popular foi realizada pela prefeita Socorro Neri, junto com os secretários municipais e o parlamentar. A construção do shopping beneficia dezenas trabalhadores vendia seus produtos dentre de pequenas barracas no centro da capital.

A segunda etapa da obra será entregue no dia 30 de dezembro. Um dia antes da conclusão da mandato da prefeita.

Para Jenilson Leite, a obra representa um marco na vida desses trabalhadores. ” A prefeita Socorro está entregando, talvez , uma das maiores obras de sua gestão. Que é esse espaço para dezenas de trabalhadores ter um local adequado para trabalhar, vender seus produtos e movimentar a economia da capital”, disse o deputado.

Com três andares e 12.000m² o Aquiri Shopping, foi entregue nesta segunda-feira. Orçado em R$ 23 milhões o espaço público é construído em um terreno ao lado do Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco.

O Shopping conta com uma praça de alimentação, elevadores, 487 boxes, fraldário, internet e jardins e, vai abrigar os lojistas Ambulantes que ocupavam o Calçadão da Benjamin Constant, nas imediações do Colégio Acreano.