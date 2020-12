O deputado federal Alan Rick (DEM), liberou nesta segunda-feira, 7, no Ministério da Economia, R$ 150 mil que irão garantir o pagamento dos fornecedores do programa “Empreender para Crescer”, da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet) e que possibilita uma nova fonte de renda para 41 empreendedores do ramo alimentício de Cruzeiro do Sul.

Estes empreendedores, que foram treinados e capacitados pela secretaria, atuam com pequenos negócios na cidade na área de alimentos. Eles receberam do Estado, carrinhos de lanche, churrasquinho, hot-dog e cozinhas industriais para preparação dos alimentos.

“O apoio do deputado Alan foi super importante, pois por conta das eleições, os recursos foram bloqueados, mas agora, com a liberação que o deputado nos garantiu, vamos pagar os fornecedores dos equipamentos entregues à comunidade de Cruzeiro do Sul”, disse Sinhasique.

O deputado Alan Rick destaca a importância de buscar recursos para o empreendedorismo, notadamente no interior do Estado.

“Foram entregues 41 kits, que contemplam famílias com cozinha industrial, carrinho de cachorro quente, churrasquinho e salgados. Com esses kits eles garantem a qualidade dos seus produtos e renda para suas famílias. Fico feliz em poder ajudar na liberação desses recursos”, destaca o deputado.