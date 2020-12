Governador Gladson Cameli, recebe o prefeito Zezinho Barbary e o eleito César Andrade e Pactua parcerias para 2021

O encontro deste Domingo (06), na capital Rio Branco serviu para manter as parcerias existentes entre o Governo do Acre e a Prefeitura de Porto Walter e fortalecer as estratégias administrativas, também, as ações governamentais que serão restabelecidas na gestão de César Andrade a partir de 2021.