O Rio Branco-AC ganhou aliados para reverter à decisão de não participar da Copa Verde 2020, e um deles é o Governo do Acre. O presidente do Estrelão, Valdemar Neto, tem reunião com o governador Gladson Cameli, na tarde deste sábado (5), para tratar sobre uma possível ajudar financeira que deve ser repassada também ao Galvez e Atlético-AC. A informação foi confirmada pelo ge com o próprio dirigente Alvirrubro.

A dificuldade de bancar as despesas na competição regional é o principal empecilho do Rio Branco-AC. Apesar de ter confirmado a desistência oficialmente, o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, que também é um dos vices-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), encontrou duas saídas, de acordo com Valdemar Neto. A primeira foi uma ajuda da própria CBF aos clubes.

– Antônio Aquino Lopes me procurou ontem a noite dizendo que a CBF vai arcar com os custos da arbitragem e os exames (antidoping). Então ficou mais fácil. Se o governo fizer a pequena parte dele, a gente vai tranquilo – disse Valdemar Neto.

Outra colaboração de Antônio Aquino Lopes, segundo o dirigente do Estrelão, foi de reverter o comunicado do Rio Branco-AC em relação a desistência da Copa Verde. Ou seja, caso a reunião com o governador tenha um desfecho positivo, o Alvirrubro poderá selar a participação da competição.

“Se o estado ajudar a gente vai sim. (A decisão final) só depois da reunião, mas tem 90% de chances. Os caras do governo me ligaram ontem, ficaram chateados porque eu dei uma entrevista que não gostaram muito, mas falei que não era mentira, que era verdade”. (Valdemar Neto, presidente do Rio Branco-AC)

Valdemar Neto se refere ao próprio pronunciamento no Instagram oficial do Rio Branco-AC, na última quinta-feira (3). No vídeo, ele criticou a decisão da Secretaria de Segurança Pública em não liberar a Polícia Militar para segurança dos jogos em 2021 (caso o estádio siga sem torcida) e disse que estava esperando ajuda do Governo do Estado desde o início do ano.

Por enquanto, a única certeza do Rio Branco-AC é o confronto de ida contra o Altos-PI, agendado para a próxima segunda-feira (7), às 18h (de Brasília), na Arena Acreana, na capital, válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Por Globo Esporte Acre