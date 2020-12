O Galvez chegou a seis desfalques para o primeiro confronto contra o River-PI, neste domingo (6), pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O lateral-esquerdo Alfredo, sofreu uma lesão no tornozelo no treinamento dessa sexta-feira (4). Ele será relacionado, mas não deve ser usado durante a partida pelo técnico Paulo Roberto de Oliveira. O lateral-esquerdo Nickson começa no time titular.

Apesar das baixas, apenas o lateral-esquerdo Giovani – diagnosticado com Covid-19 assim como outros três jogadores, e o atacante Radames, que se recupera de uma lesão na coxa, estavam atuando regulamente. Por isso, o técnico Paulo Roberto de Oliveira garante o Imperador escalado com os melhores à disposição.

– Vamos com força máxima. Com a entrada do Nickson no lugar do Giovani, o Felipinho, que já jogou em Manaus (contra o Fast-AM), no lugar do Radames, e os demais são os jogadores que vinham atuando. A expectativa é boa, fizemos uma boa semana de trabalho e acredito que o time consiga uma boa performance – afirma o treinador.

O Galvez, que fechou a preparação na manhã deste sábado (5) com treinamento de bola parada, deve entrar em campo escalado com: Miller, Nickson, Jô, Weverton, Railson, Neto, Bebeto (Renato), Dodô, Felipinho, Adriano e Daniego.

A partida contra o Tricolor Piauiense começa às 18h (de Brasília), na Arena Acreana, em Rio Branco (AC). O confronto de volta será no próximo domingo (13), no estádio Albertão, em Teresina (PI).

Por Globo Esporte Acre