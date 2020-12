Pensando no aumento da movimentação de pessoas que ocorre em dezembro na Rodoviária Internacional de Rio Branco, por conta das festividades de final de ano, a Prefeitura por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans, realizou uma limpeza no teto do terminal responsável por receber as pessoas que chegam de ônibus na capital acreana.

O serviço foi realizado manualmente com utilização de produtos específicos e bomba d’água com jato de pressão, contou com uma equipe de seis pessoas e teve a duração de 60 dias.

A superintendente da RBTrans, Sawana Carvalho, explicou que para realização da limpeza foi necessário isolar as áreas que estavam sendo limpas para que os usuários circulassem em segurança, mas sem impedir o pleno funcionamento da rodoviária.

Para a agricultora Francisca Alves, que utiliza mensalmente a rodoviária, a limpeza no teto proporciona sensação de que trocaram por um novo. “Está tão limpo que pensei que tinham trocado e que esse era novo. Está bem branquinho”, disse ela.

“Esse é o tipo limpeza que às vezes cai no esquecimento ou parece desnecessária. Ela não é somente estética, é muito importante para proporcionar um visual limpo, além de eliminar teias de aranha, poeira, insetos e até mofo”, destacou Sawana

A superintendente frisou que com as festas de final de ano, o movimento na rodoviária deve aumentar e que a limpeza vai proporcionar um visual melhor pra quem chega ou sai de Rio Branco.