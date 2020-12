A Prefeitura de Porto Walter através da Secretaria de Obras está realizando as ações do programa que realiza a construção de tanques e estimula a piscicultura familiar nas propriedades rurais. Essa semana centralizou as ações no Ramal Gleba Minas, que recentemente foi reaberto para facilitar o escoamento da produção e garantir a trafegabilidade para as mais de 80 famílias assentadas.

“O compromisso da gestão do nosso Prefeito Zezinho Barbary é possibilitar ao produtor rural as condições adequadas para os agricultores”, disse Jorge Barbary, Secretário de Obras.

Durante a gestão do Prefeito Zezinho Barbary a agricultura tem ganhado destaque. Os produtores ganham o tanque, a Prefeitura incentiva com a doação de alevinos e disponibilização de supervisão técnica.

“Já realizamos a reabertura do ramal, e agora estamos com as construções de tanques. A Secretaria inicia um processo através do cadastro, e a gente avalia se o terreno atende aos requisitos para ver se suporta a profundidade do tanque, a barragem, obedecendo critérios técnicos.”, destacou.

