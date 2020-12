O gestor reforçou que não há falta de assistência, mas disse que a rede pública está chegando ao limite da capacidade de atendimento.

“Estamos trabalhando para ampliar leitos. Estamos negociando com os hospitais e vamos colocar mais leitos. Vamos ampliar ou garantir a transferência de pacientes. Se não fizermos o nosso dever de casa é muito possível que falte leito no hospital. E não é porque deixamos de ofertar, mas é porque a rede está no limite”, afirmou.

Além disso, nesta terça-feira entrou em vigor a suspensão das cirurgias eletivas em todo o estado pelo período de 30 dias.

De acordo com o secretário, a medida foi necessária para remanejar equipes e leitos para acomodar mais pacientes.

O governo também não descarta a ampliação da rede de hospitais que trabalham contra a Covid-19.

Provas do PSS

O Governo do Paraná está avaliando ainda a realização das provas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de 4 mil professores. Cerca de 47 mil pessoas se inscreveram no edital.

As provas estão marcadas para o dia 13 de dezembro, mas poderão ser alteradas caso haja um aumento no número de casos, de acordo com o secretário Beto Preto.

O gestor disse que há a necessidade da realização da prova, mas que o processo só será feito se houver a manutenção e garantia dos parâmetros de segurança.