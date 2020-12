A Prefeitura de Rio Branco informa que a lista de convocação da quarta chamada dos aprovados no processo seletivo para preenchimento de vagas para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) já está disponível. Os nomes foram divulgados na edição de hoje (04) do diário oficial.

Os aprovados devem apresentar-se no Setor de Gestão de Pessoas da SASDH, com a documentação exigida no edital para a assinatura do contrato.

O prazo para se apresentar é de 05 (cinco) dias úteis, a contar a partir de hoje, data da publicação no D.O e no site oficial da Prefeitura.

A contratação ocorrerá imediatamente e terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada por igual período, considerando a necessidade da administração pública.

Na quarta chamada estão sendo convocados 22 (vinte e dois) Visitadores do Programa Criança Feliz e 8 (oito) Agentes Sociais.

O Setor de Gestão de Pessoas está localizado no prédio Sede da SASDH, na Rua do Aviário, nº 972, Bairro Aviário. Telefone: 3211-2473.