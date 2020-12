Respeitado pela bancada parlamentar, estadual federal, o prefeito Ordean Silva conseguiu a emenda parlamentar no Valor de R$ 590,53,17 de indicação do deputado estadual Paltiny Soares (PSB). Com a chegada de novos insumos a obra será retomada já a partir da próxima semana, com previsão de entrega ainda não definida pela prefeitura, mas que logo estará atendendo todas as crianças da comunidade.

O prefeito Ordean tem elevado os indicadores da educação de Guajará, mas isso só foi possível depois de um grande investimento nos servidores, condições de trabalho e recuperação das escolas que se encontravam em situação precária quando assumiu a gestão.

Maior comunidade rural de Guajará, o Gama teve atenção destacada nessa primeira administração de Ordean e Adaildo. A estrada de acesso garante boa trafegabilidade, o posto de saúde da comunidade atende regulamente, com uma equipe completa e ambulância pronta para emergências caso seja necessário.