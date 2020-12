A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri e a secretária de Educação Vômea Araújo, em uma solenidade realizada na praça da revolução entregaram uma série de equipamentos de Informática, condicionadores de ar, mobiliários e ônibus para as escolas da rede municipal.

Para a gestão municipal a tecnologia na educação não é mais vista como uma mera questão de modernidade. Hoje é um fator de necessidade, sobretudo em contexto de pandemia, ocasião em que as aulas presenciais foram suspensas e estamos trabalhando com plano de atendimento remoto aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Se usados de maneira correta, os dispositivos tecnológicos podem ser importantes aliados para o desenvolvimento pedagógico dos alunos, favorecendo aulas mais criativas e instigantes, fazendo com que os estudantes se sintam motivados a participar das discussões, além de contribuir efetivamente para o trabalho dos professores.

O transporte escolar também foi contemplado com a aquisição de ônibus e micro-ônibus. “A necessidade do transporte para facilitar o acesso e a aprendizagem dos alunos que residem na zona rural é importante para fortalecer a identidade das comunidades tradicionais e a movimentação cultural das pessoas que vivem e constroem suas histórias de vidas. Portanto, valorizar o acesso às escolas rurais é reconhecer as especificidades da educação do campo, pois o aluno da zona rural precisa ser visto com olhares diferenciados em relação a sua cultura e seu aprendizado”, destacou Socorro Neri.

“A climatização das salas proporciona um ambiente aconchegante e propício para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, desta forma a gestão investe grandemente para o melhor desempenho dos professores e aproveitamento das aulas de maneira confortável para os alunos”, disse Vômea Araújo.

ZERANDO CONTAS – A gestora anunciou na mesma solenidade de entrega dos equipamentos que o pagamento do décimo terceiro dos servidores da prefeitura será pago no dia 16, o salário de dezembro será pago no dia 18 e todos os fornecedores da prefeitura receberam ainda esse mês. As verbas rescisórias, além de progressões salarias assim como aposentadorias também serão pagas no mês em curso. A prefeita mencionou ainda que o próximo prefeito receberá o município com as contas saneadas e com dinheiro em caixa.