Lira é o líder do Centrão e foi um dos principais articuladores da aproximação do grupo com o presidente Jair Bolsonaro . Atualmente, ele articula nos bastidores a própria candidatura à presidência da Casa.

Nesta quinta-feira (3), o jornal “O Estado de S. Paulo” afirmou que Arthur Lira, nome do Planalto à presidência da Câmara, comandou um esquema de “rachadinha” em Alagoas. A “rachadinha” é um esquema de apropriação de parte do salários de servidores.

De acordo com documentos, durante o cumprimento de mandados de busca apreendeu-se em uma das residências de Arthur Lira uma planilha denominada “cheques em aberto a vencer”, no total de mais de R$ 1,3 milhão.

A parte criminal chegou a ser enviada ao Supremo Tribunal Federal em 2014, mas foi reencaminhada de volta ao Tribunal de Justiça de Alagoas por causa da mudança de entendimento sobre o foro: fatos sem relação com o mandato não ficam mais no STF.

Neste momento, o caso segue em andamento no TJ do estado, em sigilo

A assessoria do deputado Arthur Lira declarou que ele já apresentou defesa com todas as explicações necessárias sobre a lisura de suas ações na Assembleia de Alagoas. De acordo com a assessoria, o deputado confia na Justiça e tem certeza de que será absolvido.