Entre os meses de setembro, outubro e novembro, a tropa de elite do Acre realizou 117 operações, que resultaram na abordagem a 1.500 pessoas. Ao todo, 97 pessoas foram conduzidas para delegacias do estado neste período.

Além das drogas, foram apreendidas 20 armas de fogo durante as ações do Bope. Os policiais também apreenderam mais de R$ 42 mil no trimestre.

“Assumi o comando do batalhão há três meses e, desde então, todas as quatro companhias passaram por um realinhamento de procedimentos e treinamento. Começamos também a mapear em todo estado, junto com os batalhões de cada área, as rotas de tráfico, e estamos cumprindo a missão também no interior. Resultado disso, é essa grande apreensão de droga”, afirmou o major.

Do G1 Acre