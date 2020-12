Os prefeitos Isaac Piyãko e Zezinho Barbary, participaram de uma reunião na manhã desta sexta-feira (04), no Ministério Público em Cruzeiro do Sul, para tratar da suspensão dos voos para as cidades de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, no interior do Acre.

Segundo a Anac, os problemas encontrados nas pistas ‘oferecem risco potencial às operações aéreas’. Antes de decidir pela suspensão dos voos, a agência destacou que solicitou esclarecimentos sobre a manutenção de pavimentação das pistas, que até foram respondidos em um ofício, mas não foram satisfatórios.

Logo que souberam da interdição dos voos por parte da Anac, os prefeitos Isaac Piyãko e Zezinho Barbary buscaram entender e debater o assunto. Os prefeitos buscaram parcerias junto ao senador Sérgio Petecão, a deputada federal Perpétua Almeida, e do deputado estadual Edvaldo Magalhães, para tentar suspender a decisão, evitando um grande dano para a população dos municípios.

“Buscamos entender a suspensão dos voos e buscar uma solução rápida para diminuir os transtornos para a população. Importantes serviços são realizados através desses voos, como é o caso do TFD”, disse o prefeito Isaac Piyãko.

De acordo com os prefeitos, ficou acordado que o deracre irá iniciar na próxima semana os serviços de recuperação das pistas.

O prefeito Isaac Piyãko e o prefeito Zezinho Barbary se colocaram a disposição para ajudar o estado.

“Ficou acordado que já na próxima semana o deracre irá realizar os serviços de recuperação. O município se colocou à disposição para ajudar no que for necessário. Esses voos são de fundamental importância para o nosso município”, disse o prefeito de Porto Walter Zezinho Barbary.

Após a obra o Deracre irá encaminhar um planejamento ao MP e a Anac para poder reavaliar o plano e liberar os voos novamente.

