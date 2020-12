Polícia Federal investiga um roubo ocorrido no Lar dos Vicentinos no último dia 29 de novembro, em Rio Branco, onde dois criminosos entraram no local no período noturno, subtraíram televisão, ar condicionado e demais objetos.

Além do prejuízo financeiro causado à instituição, eles ainda agrediram fisicamente uma pessoa idosa deficiente, que se encontrava acamada, causando vários hematomas na vítima.

A Polícia Civil conseguiu recuperar os objetos e está em diligência para identificar e prender os autores.