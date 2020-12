A Polícia Civil do Acre prendeu um homem suspeito de enviar pacotes de cocaína pelos Correios para cidade do Nordeste. Ao todo, foram apreendidos cerca de 40 quilos de drogas em Recife (PE), João Pessoa e Campinas, municípios do estado da Paraíba.

A coordenação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) informou que as prisões e apreensões vem sendo feitas deste a terça-feira (1º).

Além da prisão no Acre, as policiais nordestinas prenderam outras seis pessoas, entre elas um carteiro. A ação ocorreu em parceria com Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT).

O coordenador da Denarc no Acre, delegado Karlesso Néspoli, explicou que as drogas saíram do estado acreano com destino ao Nordeste e foram apreendidas ao chegar nos locais.