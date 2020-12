Assessoria – Uma operação logística de grande porte está sendo executada desde o último dia 27 de novembro pelo governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Aeroportuária e Hidroviária do Acre (Deracre) e Exército Brasileiro, representado pelo 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º Bec).

Juntas, as instituições iniciaram o transporte de equipamentos e insumos para a reconstrução da pista de pouso e decolagem do aeródromo de Santa Rosa do Purus, na fronteira do Brasil com o Peru.

A obra representa um marco histórico para o município de difícil acesso e sela, mais uma vez, o compromisso da gestão de Gladson Cameli com a população acreana, sobretudo com a que mora em regiões dessa natureza.

Projetada para atender a demanda dos próximos 50 anos, a nova pista será construída em concreto armado, a primeira do estado com esse tipo de material. A estrutura possuirá 1,2 quilômetro de extensão, 30 metros de largura e espessura de 25 centímetros, o que propiciará mais segurança, qualidade e menor custo com manutenção.

A primeira etapa da reconstrução é considerada a mais desafiadora. Sem acesso terrestre, o transporte de equipamentos e insumos até a cidade é feito somente pelo rio Purus. Por isso, é preciso aproveitar ao máximo o período do inverno amazônico, quando o volume de água é maior, para que as balsas não enfrentem dificuldades durante a navegação.

Cerca de 200 viagens serão realizadas para levar todo o material necessário. Cada embarcação leva, em média, 12 dias para concluir o percurso a partir do porto localizado ao lado da ponte sobre o rio Purus, na BR-364, em Manoel Urbano.

Gladson Cameli reforça parceria entre governo do Estado e 7º Bec

Nesta sexta-feira, 4, o governador Gladson Cameli, acompanhado do presidente do Deracre, Petrônio Antunes, esteve reunido com o comandante do 7º Bec, tenente-coronel Augusto Maciel de Souza, para acompanhar o andamento da operação logística e reforçar a parceria entre governo do Estado e Exército.

De acordo com Cameli, as duas instituições estão extremamente empenhadas para cumprir, rigorosamente, o cronograma estabelecido. O próprio governador já solicitou do governo do Amazonas o empréstimo de balsas para auxiliar na logística. Conhecedor da realidade local, Gladson afirmou que as peculiaridades amazônicas fazem da aviação um meio de transporte de primeira necessidade no Acre.

“Uma obra como essa é questão de soberania nacional. Mais uma vez, estou colocando toda a estrutura do Estado à disposição do 7º Bec para que possamos construir a nova pista de Santa Rosa do Purus. O Exército, além de ser uma instituição séria, tem uma grande experiência nessa área e estamos nos mobilizando para que tudo saia dentro do planejado. A população daquele município merece uma pista de qualidade e com muito mais segurança”, pontuou o governador.

Segundo Augusto Maciel, o 7º Bec possui profissionais especializados na construção de pistas em concreto. A partir do verão de 2021, aproximadamente 150 militares estarão empenhados na execução da obra. A previsão é que a nova estrutura seja concluída em 2022.

“A intenção do Sistema de Engenharia do Exército é que o 7º Bec se especialize nesse tipo de estrutura. Recentemente, demos apoio em uma pista semelhante no Amazonas e, agora, assumimos a construção da pista de Santa Rosa do Purus. Posteriormente, o nosso objetivo é que as demais pistas do Acre sejam contempladas”, ressaltou o oficial.

O presidente do Deracre destacou que governo e Exército estão totalmente comprometidos em dar agilidade na logística e construção da nova pista do aeroporto de Santa Rosa do Purus. “Sabemos da dificuldade do transporte, mas estamos somando nossas forças para que os equipamentos e insumos cheguem até o fim deste inverno. O que mais queremos é acelerar essa obra para que a população seja beneficiada”, disse Petrônio Antunes.