Infraestrutura é uma das prioridades do governador Gladson Cameli para que empregos sejam gerados e os acreanos tenham uma qualidade de vida melhor. Assim, na tarde desta sexta-feira, 4, o governador se reuniu com a superintendente da Caixa Econômica Federal (CEF), Daiana Mabel, com a prefeita eleita de Tarauacá, Maria Lucinéia, deputado Jesus Sérgio e representantes do Iteracre, para a assinatura de dois contratos que são de pavimentação asfáltica e regulamentação fundiária da cidade, respectivamente.

“Vamos iniciar, se Deus quiser, nesse ano agora e já é um compromisso sendo assumido com a nova prefeita eleita e já estou aqui reiterando todo o apoio do Estado para que possamos otimizar e melhorar a eficiência da máquina pública”, enfatizou o governador, Gladson Cameli.

A superintendente regional da Caixa Econômica Federal (CEF), Daiana Mabel, enfatiza que a execução das obras de asfaltamento e a regulamentação dos títulos possibilitam que a economia gire.

“Sem dúvidas isso beneficia os moradores desses bairros que terão melhor condição de habitabilidade e promove que a economia do município e estado rode”, destacou a superintendente da Caixa, Daiana Mabel.

Com o convênio, a população terá garantido o direito aos títulos de suas terras, podendo realizar financiamentos, por exemplo. “Com essa emenda o cidadão terá a garantia da sua casa. E sobre o asfalto, a nossa cidade precisa e é só alegria receber já de primeira esse convênio para melhorias no nosso município”, comemorou a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia.