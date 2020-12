O trio tinha acabado de roubar o veículo no estado vizinho, onde deixaram a vítima amarrada e levaram vários bens, incluindo o carro utilizado na fuga, segundo informou o Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A prisão ocorreu durante fiscalização de rotina, quando a polícia parou o veículo com o condutor e mais dois passageiros que apresentaram nervosismo e levantou a suspeita dos policiais.

Os agentes fizeram buscas no veículo, onde encontram três armas. Os suspeitos acabaram confessando que tinham feito o roubo em uma casa em Vista Alegre. A vítima ficou amarrada. O trio levou dinheiro, eletrônicos e outros pertences, incluindo o carro.

A PRF ainda informou que após a confissão, eles conseguiram contato com a vítima que confirmou a versão do grupo e disse ainda que tinha sido agredida com uma coronhada na cabeça.