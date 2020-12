Visando a obtenção de recursos para os municípios acreanos, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) comemorou esta semana o empenho realizado pelo Governo Federal de mais de R$ 4 milhões de emendas parlamentares de sua autoria.

Ao empenhar estes recursos, o governo federal sinalizou que está prestes a autorizar o pagamento final dos recursos. O governo empenhou as seguintes emendas do deputado Jesus Sérgio: custeio do plano de marketing e turismo de Cruzeiro do Sul – R$ 200 mil; ampliação do Hospital de Porto Walter – R$ 800 mil e ampliação do Hospital Sansão Gomes e da Maternidade Ethel Muriel, em Tarauacá – R$ 3,2 milhões.

Além disso, Jesus Sérgio conseguiu a liberação de duas emendas do ex-deputado federal Sibá Machado para o município de Mâncio Lima. Por solicitação do deputado Jesus Sérgio, já está na conta da Prefeitura de Mâncio Lima o valor de R$ 1, 4 milhão, para construção do Posto de Saúde Dr. Cerqueira (Bairro Guarani) e também do Posto de Saúde José Araújo (Bairro Iracema).

“Estarei sempre buscando recursos para beneficiar a população acreana, principalmente para melhorar o atendimento da saúde pública em todo o nosso Estado”, afirmou Jesus Sérgio.