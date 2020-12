O Acre participa da 15ª edição do Festival das Cataratas, realizado em Foz do Iguaçu, mostrando a cultura tradicional do estado. Com início na noite desta quarta-feira, 2, a equipe do Turismo do Estado apresenta, durante todo o evento, um estande mostrando a singularidade da cultura indígena, riquezas naturais, pontos turísticos e históricos.

“É a primeira participação do Acre, neste ano, em um local de visibilidade, em que podemos divulgar o estado como um local de destino turístico, com as suas peculiaridades”, explicou a secretária de Estado do Turismo, Eliane Sinhasique.

A participação no festival possibilita que o estado ganhe visibilidade para o turismo. Foz do Iguaçu fica localizada numa região estratégica, assim, o evento atrai olhares do Brasil e também dos países vizinhos, Argentina e Paraguai. Na ocasião, o secretário nacional do Ministério do Turismo, Willian França, anunciou a criação da TV Turismo.

“O objetivo da TV Turismo não é apenas mostrar os pontos e destinos turísticos, mas principalmente capacitar todos os profissionais da infraestrutura turística, como funcionários de bares, hotéis, restaurantes, casas de eventos e guias turísticos, com videoaulas”, explicou Eliane Sinhasique.

Sob esse aspecto, o Acre já saiu na frente, destaca a secretária: “A Secretaria de Turismo já está produzindo videoaulas a serem disponibilizadas para que proprietários de estabelecimentos possam capacitar, dentro do próprio local de trabalho, os seus funcionários”.

Ainda, de acordo com Eliane Sinhasique, o Festival das Cataratas posiciona o Acre como mais um ponto turístico: “É uma oportunidade de divulgarmos nosso estado e estimular as pessoas a colocá-lo como um dos lugares para se conhecer”.

O público-alvo são agentes de viagens, operadores de turismo, destinos e atrativos, meios de hospedagens, companhias aéreas, instituições privadas e governamentais, imprensa especializada, influenciadores digitais, profissionais da hotelaria, prestadores de serviços, desenvolvedores de tecnologias, professores, pesquisadores, estudantes e outros profissionais.