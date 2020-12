Durante a sessão remota realizada na manhã desta quinta-feira (3), o parlamentar usou seu grande expediente para cobrar dos representantes da bancada federal do Acre, alguma ação que possa evitar os constantes aumento no gás, na gasolina e energia, bem como na cesta básica dos acreanos.

Leite direcionou sua crítica aso três senadores do Acre, que segundo ele por serem da base de apoio do presidente da República Jair Bolsonaro, poderiam intervir e ajudar nas intermediações.

“Queria aqui pedir aos nossos senadores Márcio Bittar, Sérgio Petceão, Mailza Gomes e os demais integrantes de nossa bancada, para que possam fazer algo pelos acreanos, pois eles na sua maioria quase não falaram desses absurdos que o governo federal vem cometendo”, disse.

O parlamentar enumerou os principais gargalos que vem atormentando os acreanos, pois com o desemprego em alta, o mais coerente era que o governo aliviasse na inflação.

“Os pobres estão cada vez mais penalizados com as constantes investidas do governo federal, pois aumenta se os serviços quase que semanalmente. Quando não é a gasolina é o Gás de cozinha, quando estamos reclamando de um já chega a notícia que a energia também aumentou. O óleo, o arroz, o feijão, a carne e os itens da cesta básica, estão se tornando os maiores vilões dos mais necessitados”, finalizou Jenilson.