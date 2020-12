Com olhos atentos e ar de admiração e surpresa, os alunos do 5º ano do Instituto Águias do Saber, de Rio Branco, receberam, na manhã desta quinta-feira, 3, a visita de militares da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) da Polícia Militar do Acre. O encontro, que contou com a presença do cão-policial Aika, de apenas quatro meses, faz parte da última lição do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).

Em virtude da pandemia do coronavírus, as aulas presenciais foram suspensas em todo o estado e, para se adaptar à nova realidade, a equipe do Proerd passou a oferecer o curso aos seus alunos por meio da modalidade de ensino a distância. Em meio às dez lições que são ministradas, uma dúvida chegou até o instrutor cabo Krhystopher Lebre, que há quatro anos atua no programa: como trabalham os cães policiais?

“Na nossa aula, nós temos um momento chamado “Caixinha do Proerd”, em que os alunos tiram suas dúvidas, tanto da lição do dia como de questões do cotidiano, e em toda aula surgia a pergunta sobre o cachorro-policial. Por isso buscamos um contato com a CPCães, para que pudessem nos fazer uma visita e realizar o sonho deles”, relatou o cabo.

A equipe da CPCães, com três policiais militares, juntamente com a cadela Ayka, da raça pastor alemão, participaram então da videoconferência. “Para nós, da CPCães, é de suma importância essa visita, para podermos prestar as informações necessárias à sociedade e às nossas crianças, mostrando como trabalhamos com os cães na atividade policial”, disse o sargento Gomes Queiroz, integrante da companhia.