Dois alunos do Centro de Estudo de Línguas (CEL), órgão ligado à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) e sediado em Rio Branco, venceram a segunda edição de uma olimpíada de inglês promovida pelos consulados e embaixada americana no Brasil, no mês de outubro.

De acordo com o coordenador pedagógico do CEL, Charles Sante, da competição participaram estudantes de todo o país e, do Acre, mais de 340 alunos. Das seis categorias, o Centro foi vencedor em duas, com a aluna Eduarda Silva na categoria fundamental iniciante, e Ítalo Cadmiel na categoria fundamental intermediário.

Realizada por meio da plataforma virtual ChatClass, do whatsapp, a olimpíada consistiu em um mês de atividades e, como prêmio, os vencedores ganharam três meses de estudos na plataforma, mais um curso de inglês da embaixada americana, além de uma bolsa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Também receberam medalhas e certificados.

O coordenador pedagógico do CEL explica que, em 2019 a competição foi realizada por região, e este ano por estado. Para participar das olimpíadas, o professor cadastra a turma, e o aluno que desejar faz a sua inscrição.

Promover a participação dos alunos nas olimpíadas, ainda de acordo com o coordenador, foi uma forma que o CEL encontrou para diversificar as atividades virtuais que são propostas pelos professores. “Estamos muito felizes com o resultado porque os alunos vencedores iniciaram seus estudos conosco no mês fevereiro e, mesmo com o ensino remoto devido à pandemia, já conseguiram um excelente resultado”, afirmou.

Para saber mais sobre a Olimpíada de Inglês, clique aqui.