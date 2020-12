Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informam que nos primeiros 10 meses do ano de 2020, período referente de janeiro a outubro, houve redução de 26,64% do número de acidentes viários em Rio Branco, em relação ao ano anterior.

No mesmo período, também houve a redução de 3,70% no número de vítimas fatais de acidentes de trânsito, se comparado aos dados de 2019.

Os dados são calculados considerando apenas acidentes ocorridos em vias estaduais, que correspondem à jurisdição do departamento, sendo excluídos acidentes em vias federais.

O presidente do Detran, Luiz Fernando Duarte, acredita que a redução é possível graças aos projetos desenvolvidos por meio de parcerias entre Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBtrans) e o Projeto Vida no Trânsito da Secretaria Municipal de Saúde, além de 2020 ser um ano atípico em decorrência da pandemia.

“As nossas coordenadorias de fiscalização e educação de trânsito trabalham todos os anos para reduzir o número de acidentes no estado, levando conscientização e fiscalização para os condutores. Houve também no início da pandemia uma redução de circulação de veículos o que colaborou para esta redução”, afirma presidente do Detran/AC.

Números no Acre

Em se tratando do estado do Acre, de janeiro a setembro de 2020, houve uma redução de 24,15% do total geral de acidentes e uma redução de 8,7% de mortes, se comparado com o mesmo período de 2019.

Ações de fiscalização

Com intuito de coibir atitudes infratoras e auxiliar na fluidez viária, os agentes da Coordenadoria Integrada e Fiscalização de Trânsito (Ciftran) estão diariamente nas ruas de Rio Branco, em pontos com maiores índices de acidentes, realizando a Operação Visibilidade. A ação começou durante a pandemia e vai se estender até final do ano.

Ações de educação

Mesmo com as restrições impostas pelo isolamento social, a equipe de educação do Detran, realizou diversas atividades online, com a divulgação de lives, vídeos e cards informativos compartilhados pelas redes sociais.