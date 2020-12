Assessoria – A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Assistência Social, juntamente com a cooperativa de Agricultura Familiar do Vale do Juruá (COOPEFRAM) e Equipe do Conab – Acre. Estiveram reunidos na manhã desta terça-feira 01 de Dezembro de 2020, no Parque Municipal, para implantação do (PAA) Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal.

A reunião contou com a presença do Prefeito Jailson Amorim, Equipe do Conab-Acre, Secretários, Coordenadores, Diretores de escolas,Agricultores e Associados da cooperativa COOPEFRAM.

Segundo a Coordenadora do Projeto ” Maria Cordélia”, o programa tem como objetivo comprar o produto do Produtor e entregar para entidades em forma de doação.

À Assistente da Superintendência Regional da Conab no Acre, ligado ao Ministério da Agricultura ” Carla” concluiu…Estamos aqui hoje para dá início ao projeto do (PAA) em Rodrigues Alves, participando da implantação desse Programa que é a compra e a doação simultânea, onde a Conab faz a compra dos produtos da Agricultura familiar e faz a doação as Entidades Sócios Assistenciais que doam a quem precisa desses alimentos nesse momento difícil de pandemia.

Através da COOPEFRAM, uma cooperativa aqui de Rodrigues Alves, que enviou o projeto para o Conab, que foi contemplado juntamente com todos os outros municípios do Estado do Acre, com uma taxa do Governo Federal no valor de 220 milhões no Ministério da Cidadania. As entregas iniciará apartir da semana que vem, enfatizou a Assistente Carla, que agradeceu presença do Prefeito e a participação de todos.

O Prefeito Jailson Amorim, falou que hoje é um dia muito especial , onde estamos reunidos com a Equipe do MAP – Ministério da Agricultura com o programa de aquisição de alimentos, onde nós da Prefeitura aderimos esse projeto através da Secretaria de Assistência Social e do Cras. Que vai ser o centro de referência para o recolhimento desses alimentos que serão destinados as nossas instituições: Educação, Saúde, Assistência e população. Então é muito importante esse programa, porque estamos valorizando os nossos produtores rurais, comprando os produtos saudável e orgânico direito da sua propriedade. E com isso quem ganha é a nossa população tendo uma alimentação de qualidade.

“Quero aqui agradecer ao Governo Federal, através desse programa, ao Governo do Estado pelas parcerias e estamos juntos, Governo e Prefeitura trabalhando pelo nosso povo”, disse.