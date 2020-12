A Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza nesta terça-feira, 01, o ato em alusão ao Dia Mundial de Luta contra HIV em frente ao palácio Rio Branco. A atividade intensificará a promoção e prevenção com a distribuição de kits de Prevenção, Rodas de Conversas sobre o uso correto dos preservativos feminino e masculino e orientações sobre a prevenção combinada.

O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS é realizado todos os anos no dia 01 de Dezembro, para informar e sensibilizar a população em geral encorajando à prevenção, diagnóstico e tratamento da infecção. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, como também é chamada, é causada pelo vírus HIV. A AIDS é o estágio mais avançado da infecção, que ataca o sistema imunológico.

Em Rio Branco, nossas Unidades de Saúde disponibilizam profissionais capacitados para realizar o Teste Rápido e diagnosticar precocemente a infecção pelo vírus HIV, oportunizando assim o tratamento e evitando a evolução da infecção para o estágio mais avançado, que é a AIDS, evitando-se assim, a letalidade dos casos.

Entre os anos de 2018 a 2020, temos registrado em nosso banco de dados um total de 337 de pessoas vivendo com o vírus HIV, sendo 277 masculinos e 60 femininos. Já para AIDS, temos em nosso Município um total de 117, destas, 95 masculinos e 22 femininos.

Em Rio Branco, a abertura do Dezembro Vermelho será marcada com a realização do dia Mundial de Luta Contra HIV/AIDS e que terá como Tema: “E se o teste de HIV der positivo?”.

Este ano o Dezembro Vermelho, dará maior visibilidade à prevenção e ressaltará a importância do uso correto dos preservativos, bem como, o incentivo ao teste rápido para detecção precoce da infecção pelo vírus do HIV. Cabe lembrar que o teste rápido é de diagnóstico, e se caso for positivo o paciente é encaminhado para consulta médica e tratamento. Saber precocemente da doença é fundamental para aumentar ainda mais a sobrevida da pessoa. Por isso, se recomenda fazer o teste rápido sempre.