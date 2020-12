Assessoria – Depois de instituir a Comissão Especial de Transição de Mandato no Poder Executivo com atribuição de organizar as informações da atual gestão, nesta quarta-feira, 02, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), recebeu o prefeito eleito Tião Bocalom (PP). O encontro ocorreu no final da manhã na sede da prefeitura.

De forma republicana, Socorro Neri, deu as boas-vindas ao prefeito eleito, que terá a responsabilidade de comandar a município pelos próximos 4 anos, na oportunidade, assegurou que deixará uma prefeitura enxuta, organizada, saneada, com excelente saúde fiscal.

Ela ressaltou que irá entregar o comando da cidade com os serviços essenciais funcionando, bem como as políticas públicas. Porém com um orçamento que é insuficiente para atender todas as demandas da cidade, mas que, ele, está equilibrado.

“Não há despesas maiores que receitas, pelo contrário há um equilíbrio. Não deixaremos contas para trás, disse Socorro Neri.

Conforme a gestora, o orçamento ainda é insuficiente para atender todas as demandas da cidade ao mesmo tempo, daí a necessidade do planejamento, do controle rigoroso, que; a atual gestão vem estabelecendo.

“Espero que a gente possa juntar um bocado de informações que sejam boas para iniciar bem a nossa gestão, a partir do dia 1º de janeiro. Tenho certeza que isso vai acontecer, porque, eu conheço bem a prefeita Socorro Neri, amiga de mais de 20 anos”, destacou Bocalom.

Ele fez questão de destacar parcerias na gestão pública com Neri por quem alega possuir amizade muito boa. Também disse ter certeza que a prefeita vai colocar tudo que for possível a disposição para que possa entrar com conhecimento antecipado na gestão que se inicia em janeiro de 2021.