Assessoria – O Departamento de Estado dos Estados Unidos, órgão equivalente ao ministério das relações exteriores de outros países, por meio da rede de orientação acadêmica EducationUSA, abre inscrições para o programa Oportunidades Acadêmicas, que há 14 anos tem como objetivo apoiar estudantes de baixa renda no processo de candidatura a programas de graduação e pós-graduação nos EUA.

A rede de orientação acadêmica é administrada por uma equipe de conselheiros que, além da orientação, fornecem material impresso e online aos estudantes, bem como recursos para as taxas de inscrições das provas exigidas durante o processo, para transporte, acomodação, traduções de trabalhos e envios de documentos dos participantes.

O processo de orientação de participação é dividido nas seguintes etapas: pesquisa de opções, financiamento de estudos, preenchimento de inscrições, aquisição do visto de estudante e preparação para a partida. Além disso, o programa de graduação oferece períodos com durações que variam de acordo com a opção do estudante. O acesso a mais informações e formulário de inscrição deve ser feito pelo endereço eletrônico http://educationusa.state.gov/.

Sobre a rede EducationUSA

EducationUSA é uma rede do Departamento de Estado dos EUA com mais de 430 centros de aconselhamento para estudantes internacionais em mais de 175 países e territórios. A rede promove o ensino superior nos Estados Unidos para estudantes de todo o mundo, oferecendo informações precisas, abrangentes e atuais sobre oportunidades de estudar em instituições pós-secundárias credenciadas nos Estados Unidos.