Assessoria – No final da tarde de ontem segunda-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu drogas e um automóvel e prendeu dois homens, no interior do estado do Acre. O caso aconteceu durante fiscalização na BR-317.

Por volta das 17h, uma equipe da PRF estava realizando abordagens no município de Senador Guiomard, quando foi parado um veículo táxi. Dentro do automóvel havia dois homens.

Durante a fiscalização, tanto o motorista quanto o passageiro apresentaram nervosismo em excesso. A suspeição fundamentou a realização de uma busca minuciosa e no bagageiro do carro estavam duas mochilas onde o entorpecente foi apreendido.

O condutor disse que desconhecia a existência da droga, mas não soube informar destino e valor acordado pela corrida. O passageiro informou que recebera as mochilas com o ilícito, na fronteira com a Bolívia, para entregá-las na capital acreana, mediante o pagamento de R$ 5 mil pelo serviço.

Mediante os fatos, o taxista (25 anos de idade) e o passageiro (24 anos) receberam voz de prisão. O veículo, a droga (16,6 Kg de skunk) e os pertences dos presos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, para os devidos procedimentos legais.