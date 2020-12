Perpétua Almeida cobra explicações da ANAC, sobre a decisão de suspender voos para Porto Walter e Thaumaturgo

“A ANAC deveria ter chamado com antecedência o Governo do Estado e as Prefeituras para que tivessem tomado ás providências. Mas entendo que o próprio Governo do Estado, responsável por fazer a manutenção dos aeroportos, não poderia ter deixado isso acontecer de forma alguma”, destaca a parlamentar acreana e líder do PcdoB na Câmara Federal.