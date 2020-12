Representantes do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) estiveram em São Paulo nesta terça-feira, 1º, para receber quatro viaturas modelo furgão e um ônibus adaptados para o sistema penitenciário.

Os veículos novos foram doados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e atendem às resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Segurança Pública (CNPCP) e Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

No total, serão entregues 102 furgões e 50 ônibus adaptados para transporte de presos. Com as doações, 15 estados foram beneficiados, entre eles o Acre. Os ônibus possuem capacidade para 28 internos, dois compartimentos de cela, são equipados com sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) e sistema de sinalização acústica e visual, além de adaptações no compartimento de escolta, permitindo melhor posicionamento dos policiais penais e melhor acompanhamento dos deslocamentos.

Os veículos também têm a capacidade de transitar em vários terrenos, como em áreas rurais, o que possibilita a sua adaptação a todas as regiões brasileiras e, especificamente no Acre, às localidades mais distantes.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, explicou que os veículos ajudarão no fortalecimento do serviço de transporte de apenados, contribuindo para a segurança pública e a Justiça Criminal. Também auxiliarão no processo de reintegração social, uma vez que o ônibus será utilizado no transporte de presos para o trabalho externo e outras atividades.

“É um ganho muito grande. Nós agradecemos ao Depen pela parceria, por sempre ter esse olhar para o Estado do Acre. Isso representa avanços e fortalecimento, melhorando a nossa capacidade operacional e também proporcionando segurança para os nossos policiais penais e os apenados que cumprem penas privativas de liberdade”, disse.

De acordo com a Assessoria de Comunicação do Depen, em 2020 o Departamento investiu R$ 106 milhões em veículos destinados ao transporte de presos para aparelhamento das unidades federativas. Desde o início do ano, já foram entregues 16 ônibus e 150 furgões.