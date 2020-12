Assessoria – Há pelo menos duas semanas, o governo do Acre, em ação conjunta com a Prefeitura de Rio Branco, vem realizando uma força-tarefa em ações de revitalização e urbanismo em uma das principais vias do Segundo Distrito da capital, a Chico Mendes.

Por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), toda a malha viária da via passa por um processo de manutenção dos trechos deteriorados. A revitalização da ciclovia, com ações de pintura e sinalização, ficou por conta da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra); já a iluminação e o paisagismo ficaram a cargo da prefeitura. Os recursos utilizados são próprios.

“Estamos aproveitando o atraso do período de chuvas para continuar a revitalização das vias estaduais, sendo contemplada desta vez a Chico Mendes, que há algum tempo precisava de ajustes e deve ser concluída nas próximas semanas”, destacou Ítalo Medeiros, secretário estadual de Infraestrutura.

Um outro ponto a destacar com o processo de revitalização da via são os postos de trabalho diretos que as empresas terceirizadas estão oferecendo para a realização do serviço. Algumas relatam até dificuldade de recrutamento. Só neste processo, há o engajamento de aproximadamente 60 profissionais, gerando emprego, renda e o aquecimento da economia local.

“Com a pandemia, a mão de obra dos profissionais que precisamos, como pedreiros, empreiteiros, serventes e chefes de obra, acabou migrando para outras funções, o que tem dificultado a contratação de mais profissionais para atender a demanda que veio com o retorno mais efetivo das atividades da construção civil. Continuamos trabalhando aqui na via Chico Mendes e contratando. Foi um requisito exigido pelo governo, que trabalhássemos gerando oportunidades de trabalho e estamos cumprindo”, explicou a coordenadora de obras da empresa Construlagos, Cristiana Monteiro.