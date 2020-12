Assessoria – O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre, lança a programação do “Dezembro Vermelho” que trata da conscientização sobre prevenção do HIV/aids. O web encontro, que tem início nesta terça-feira, 1º de dezembro, discutirá os temas da descoberta, prevenção e tratamento da doença, a partir das 14 horas, horário local, no link www.youtube.com/ telessaudeacre.

A programação tem como público-alvo os profissionais da saúde, acadêmicos e população em geral e conta com colaboradores de todo o Brasil, e também de outros países. Assim, na quarta-feira, 2, o tema abordado será o acolhimento para a adesão ao tratamento.

No terceiro dia de encontro, quinta-feira, 3, os colaboradores debaterão o cuidado com a saúde mental e o cuidado em rede, ou seja, desde a atenção primária. Enquanto que, na sexta-feira, 4, o encontro versará sobre os novos olhares sobre o HIV nas escolas.

A programação segue ainda na segunda-feira, 7, e falará sobre experiências exitosas nos cursos da área da saúde. Já na terça-feira, 8, será apresentada a ampliação do diagnóstico por meio de testes rápidos e autoteste.