O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB) recebeu em seu gabinete, na manhã desta terça-feira (01), os aprovados no certame do cadastro de reserva da Polícia Civil.

Os membros da comissão querem que o governador Gladson Cameli cumpra o compromisso firmado na campanha eleitoral em 2018. O então candidato se comprometeu a convocar os aprovados, da mesma forma que fez com os da Polícia Militar.

No final do mês, a Secretaria de Segurança Pública empossou os aprovados dentro do limite de vagas do edital, contudo , ainda aguardam a convocação 423 agentes de polícias, 33 escrivães, 60 peritos e 61 delegados. Além disso, o quadro de policial civil continua defasado.

Como sempre, o deputado Jenilson colocou o mandato à disposição dos membros da comissão e disse que vai dialogar com o governador Gladson e o secretário de segurança pública sobre o assunto. ” Temos feito esse diálogo com os aprovados nos concursos da Polícia Militar e Polícia Civil, na ALEAC e com os gestores do Estado. O quadro está defasado, por isso é preciso que possamos encontrar junto com o governador um meio de convocar os aprovados. É um reforço a mais para a nossa segurança “, disse Jenilson.

O concurso tem validade até 2022, haja vista que por meio de uma indicação do deputado Jenilson, o certame foi prorrogado.