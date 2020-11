A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início a instalação da iluminação e ornamentação natalina no município. Neste ano as vilas localizadas na área rural também serão contempladas, além da área urbana.

Os serviços tiveram início pela Vila Santa Rosa, depois segue para Assis Brasil, Santa Luzia, Lagoinha e São Pedro. No Centro da cidade a iluminação e os enfeites natalinos serão instalados em parceria com o governo do estado.

Na era urbana além do Centro da cidade , serão ornamentadas também a Avenida Mâncio Lima, Lauro Muller, a Ponte da União, Praça da Bandeira e Escadaria do São José.

“Começamos hoje esse trabalho pelas vilas. É importante proporcionar alegria e um ambiente mais iluminado e bonito neste período do ano, trazer mais alegria para nossa população diante de um ano que passamos por tantas dificuldades, mas estamos juntos superando e vamos juntos comemorar esse Natal com muita felicidade”, relatou o prefeito.