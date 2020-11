O Prefeito Clodoaldo Rodrigues se reuniu na noite de quinta-feira, 26, com a Associação dos Camelôs de Cruzeiro do Sul para apresentar o projeto da obra do Mercado Popular, que teve ordem de serviço na última segunda-feira, 25. Os camelôs solicitaram a reunião junto com o gestor, em busca de informações sobre o andamento das obras.

A Presidente de Associação dos Camelôs, Lucilene da Silva, destacou que o projeto nasceu de uma reivindicação da classe.

“Esse projeto foi uma busca nossa de todos os camelôs, que buscamos e batalhamos, pois precisávamos de um lugar para sair do sol. Agradecemos muito o atual prefeito que já deu início a obra, para que o valor não voltasse, e logo mais teremos nossos pontos de venda”, agradeceu.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues destacou a importância da obra para a economia de Cruzeiro do Sul, e enfatizou que os demais passos serão dados pela próxima gestão.

“Fomos convidados pela Associação dos Camelôs, para falar sobre a obra. Já demos início a ordem de serviço, já fizemos o aterro, e estamos esperando a autorização do Ministério Público para que a empresa dê início as obras. Os próximos passos serão dados mais a frente pelo futuro prefeito, que tenho certeza que fará o melhor para atender todos eles”, destacou o prefeito.