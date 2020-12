É com imensa INDIGNAÇÃO e TRISTEZA que ouvimos as ofensas da presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Selma Neves, dirigidas a prefeita Socorro Néri, em áudio publicado em matéria de um site local.

Consideramos inadmissível tal postura vinda de uma liderança partidária, ainda mais por se tratar de uma liderança feminina.

Não foi um ataque por divergências políticas, mas uma ofensa à honra da prefeita.

“VAGABUNDA”, xingamento típico de uma sociedade machista quando quer desqualificar e ofender uma mulher. Lamentável vindo de outra mulher.

Prefeita Socorro Neri, durante toda a campanha, foi vítima de misoginia e de uma rede de ódio e desqualificação.

INACREDITÁVEL onde chegamos! Membros do partido que viu sua presidenta sofrer com o mesmo discurso machista e de ódio, com a qual nos solidarizamos, utilizar dos mesmos lampejos misóginos, cheios de raiva, para atacar uma mulher.

Tempos obscuros, política do ódio replicada por um partido de esquerda que nada difere da prática bolsonarista.

Acreditamos o quanto é salutar a divergência política praticada com ética, respeito e elegância. Mas o que estamos presenciando é um risco para a democracia, onde as ideias não são discutidas, mas sim, vociferam se julgamentos com práticas e acusações imorais, levianas, direcionadas em nível pessoal para atingir a honra de uma mulher com um histórico de caráter exemplar.

Manifestamos nossa sororidade a prefeita Socorro Neri, defendendo que a sororidade não deve ser seletiva!

Reafirmamos nosso respeito, nossa mais profunda admiração, agradecendo pela postura serena, equilibrada, responsável e ética com que conduziu esses dois anos de mandato à frente da Prefeitura de Rio Branco, e o processo eleitoral espúrio, que tem nos trazido tantas sequelas.

Sonhamos com um

mundo mais saudável, com mais respeito e amor. E é com esse sentimento que externamos nossa solidariedade, nosso carinho, nossa gratidão.

Prefeita Socorro Neri nos representa!

Assinam mulheres com Socorro Neri e com todas que sofrem esse tipo de agressão..

Respeito a todas as mulheres!